Українці вже подали сотні заяв для роботи на держслужбі після деокупації Криму та Донбасу — Finance.ua
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Українці вже подали сотні заяв для роботи на держслужбі після деокупації Криму та Донбасу

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За перший тиждень роботи системи «Резерв для державної служби на деокупованих територіях» подано близько 350 заяв від громадян.
Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«За перший тиждень на платформі зареєструвалося майже 350 осіб, і ця цифра постійно зростає. Станом на сьогодні вже опрацьовано понад три сотні анкет, тобто ці люди вже зараховані до резерву», — ідеться в повідомленні пресслужби міністерства за результатами наради щодо кадрового резерву.
Зазначається, що близько 80% із заявників обирають Крим як бажане місце роботи, проте зазначають й інші області: Запорізьку, Донецьку та Луганську.
«Окрім відновлення органів державної влади, важливим є також надання медичних послуг на звільнених територіях. Наразі МОЗ доопрацьовує електронний реєстр медпрацівників, готових там працювати», — йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що виклики, які виникнуть після деокупації, стосуватимуться і сфери освіти.
«Очевидно, що Україна ніколи не визнає дипломи окупантів, наголосила Ірина Верещук. Водночас чиновниця доручила МОН напрацювати чіткий алгоритм визнання фахової кваліфікації осіб, які були вимушені навчатися та здобувати освіту в окупації», — зазначають у Мінреінтеграції.
За матеріалами:
Економічна Правда
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