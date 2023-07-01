Українці визначили сфери економіки, які мають в першу чергу розвиватися після війни (інфографіка) — Finance.ua

Українці визначили сфери економіки, які мають в першу чергу розвиватися після війни (інфографіка) Сьогодні 12:17 — Казна та Політика

Україна, відновлення економіки, konkurent.in.ua

Абсолютна більшість опитаних (82%) вважають Україну успішною державою. Лише 16% - протилежної думки.

Про це йдеться в опитуванні Рейтинг.

Ознаки успішної держави

56% опитаних вважають основною ознакою успішної держави сильну армію.

третина — вважають такими ознаками розвинуту економіку, верховенство права та єдність суспільства,

по 19% - соціальний захист громадян та міжнародний авторитет країни,

по 14−16% - сучасну науку та технології, політичну стабільність, рівноправне суспільство та міцні демократичні інституції. 11% - вважають фактором успішності національну ідею.

Напрямки розвитку країни

Оцінки найбільш пріоритетних напрямків розвитку країни після війни показали, що безпековий фактор та соціальний захист є домінуючими.

77% визначили, що пріоритетом розвитку після війни в Україні має бути розвиток військової промисловості, укріплення кордонів та реформування армії.

70% вважають пріоритетом зростання зарплат і пенсій, доступність медицини, матеріальну допомогу малозабезпеченим.

Інновації в державі (нові технології, енергозбереження, науку та освіту) пріоритетом вважають 44% опитаних.

Більшість опитаних (58%) зазначили, що задля перемоги готові терпіти труднощі через війну кілька років. 11% зазначили, що готові потерпіти близько року, 12% - кілька місяців. Не готові терпіти труднощі - 11% опитаних, найбільше таких — серед бідних прошарків населення (23%).

Сфери для розвитку

23% вважають, що пріоритетом розвитку має бути важка промисловість і металургія, 15% - IT сфера.

Молодь (50%) та військові і ветерани (46%) — категорії населення, які на думку більшості респондентів найбільше сприятимуть ефективному розвитку українського суспільства у майбутньому.

30% опитаних вважають, що це повинні бути вчені, інноватори, 26% - волонтери, 25% - підприємці малого та середнього бізнесу, 16% - громадські діячі, по 13% - політики або керівники великого бізнесу, підприємств. По 8% вважають такими представників місцевої влади, або священнослужителів, 6% - журналістів, блогерів.

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