Українці викупили майже 20% гривневих військових облігацій — Finance.ua

Українці викупили майже 20% гривневих військових облігацій Сьогодні 19:15 — Фондовий ринок

Українці викупили майже 20% гривневих військових облігацій

Уряд України залучив від продажу ОВДП на аукціонах із початку повномасштабної війни 225,7 млрд грн у еквіваленті, при цьому від 17% до 28% військових облігацій перебувають у власності громадян та бізнесу України, залежно від валюти.

Про це повідомили у НБУ.

«Упродовж повномасштабної війни росії проти України уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 143 779,9 млн грн, 1 445,9 млн дол. США та 977,3 млн євро», — повідомили у НБУ.

На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами, як повідомляється, спрямовано 213,34 млрд грн, 2,09 млрд дол. та 662,6 млн євро.

«Із квітня до серпня, а також у жовтні та з початку грудня виплати уряду за погашеннями ОВДП перевищували запозичення на внутрішньому борговому ринку. Зокрема, за підсумками майже трьох тижнів грудня — на 16 007,5 млн грн», — зазначили у Нацбанку.

Водночас у березні, вересні та листопаді, за повідомленням, уряд залучив коштів більше, ніж витратив на погашення внутрішніх державних облігацій.

Упродовж дії воєнного стану Мінфін підвищив ставки за низкою гривневих ОВДП (максимальна ставка становить 19,5% річних), а також за доларовими ОВДП (максимальна ставка — 4,5% річних) та за військовими облігаціями, номінованими в євро (максимальна ставка — 3% річних).

Щодо військових ОВДП, то, як вказано, найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Він становить:

18,6 млрд грн або 19,2% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП;

250,8 млн дол. США або 27,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах;

86,6 млн євро або 17,3% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро.

Обсяг облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів становить 2 523,2 млн грн та 9 млн дол. США.

УНН За матеріалами:

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