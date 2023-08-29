Українці встановили новий літній максимум споживання електрики: що кажуть в «Укренерго» — Finance.ua

Українці встановили новий літній максимум споживання електрики: що кажуть в «Укренерго» Сьогодні 20:36 — Енергетика

Українці встановили новий літній максимум споживання електрики: що кажуть в «Укренерго»

В українській енергосистемі 28 серпня зафіксували новий літній рекорд — вечірній максимум споживання перевищив попередній показник 21 числа на 1,2%.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Це дуже високий показник, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що задля стабілізації та покриття попиту «Укренерго» звернулося за аварійною допомогою до Польщі та Румунії. Імпорт току з енергосистем цих країн тривав з 19:00 до 22:00, а загальний обсяг склав 1200 МВт·год.

«Аварійна допомога — це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів», — зазначили в «Укренерго».

Водночас після аварійного ремонту знову запрацювали два енергоблоки теплових електростанцій, натомість в аварійний ремонт виведено один. Натомість кількість блоків електростанцій в роботі обмежена, тому українська енергосистема наразі не може виробляти достатню кількість електроенергії на фоні зростаючого споживання.

«Тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, у планових ремонтах — частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години», — додали в «Укренерго».

Як українцям обмежити використання електроенергії та допомогти енергосистемі

Зазначимо, що наразі українцям потрібно намагатися обмежити використання електроенергії. Для цього, зокрема, потрібно:

обмежити використання кондиціонерів;

при охолодженні приміщення виставляти температуру не нижче 23 градусів;

потужні пристрої, такі як пральна машина, бойлер, використовувати в нічний час, або використовувати їх почергово, аби розподілити навантаження;

зменшити користування електрочайниками (важливо набирати води в чайник стільки, скільки це потрібно для приготування чаю в цей момент) та праскою.

Цими приладами не варто користуватися у період з 16:00 до 23:00.

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