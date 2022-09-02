Українці все більше імпортують авто: вартість вживаних машин з-за кордону — Finance.ua

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Українці все більше імпортують авто: вартість вживаних машин з-за кордону

Технології&Авто
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Українці все більше імпортують авто: вартість вживаних машин з-за кордону
Українці все більше імпортують авто: вартість вживаних машин з-за кордону
Під час дії так званого нульового розмитнення була встановлено одразу кілька рекордів в імпорті вживаних авто з-за кордону. Основний з них — кількість легковиків з пробігом, які привезли українці. Про це пише Інститут досліджень авторинку, посилаючись на статистику Державної митної служби.
Після скасування можливості ввозити автомобілі без сплати митних платежів імпорт суттєво «просів», а експерти прогнозували подальше зниження показників. Проте, як свідчить свіжа статистика, ринок все ще живе та навіть дає надію.
В серпні пройшли митне оформлення близько 18,8 тисячі нових та вживаних легковиків. Вживаними із них було близько 15 тисяч. Для порівняння, в липні 2022 року, у перший місяць після скасування нульового розмитнення, загальна кількість імпортованих легковиків склала 13,6 тисячі. Вживаними із них були близько половини. Тобто загальний приріст імпорту між червнем та липнем-2022 склав 38%. Проте якщо показники порівнювати з іншими місяцями та особливо кількісно, картина не виглядає такою оптимістичною.
Так, у порівнянні з показниками червня цього року, коли ще діяло нульове розмитнення (понад 100 тисяч ввезених вживаних авто за місяць), це майже в 7 разів менше. Якщо порівнювати із серпнем минулого 2021 року, котрий виявився рекордним для українського авторинку, це — у 4 рази менше. Проте ринок живе і це дає надію, кажуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Скільки платять за авто:

  • щодо цінової структури легковиків з пробігом, які оформили у серпні, то більшість авто (45%) коштувала менш як $6 тисяч. Таких машин імпортували близько 8,5 тис. штук;
  • автівок вартістю $6-10 тис. оформили 3 990 шт.;
  • у ціновому діапазоні $10-30 тис. опинилися 4 527 шт.;
  • а автомобілів з цінником понад $30+ тис. нарахували лише 1 717 шт.
Загалом купівельна спроможність українців залишається стабільно низькою та в більшості вони потребують машин доступної цінової категорії.
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За матеріалами:
Finance.ua
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