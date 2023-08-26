Українці вдвічі частіше цікавляться оголошеннями про вживані авто, ніж до великої війни — OLX Сьогодні 13:36 — Технології&Авто

Українці вдвічі частіше цікавляться оголошеннями про вживані авто, ніж до великої війни — OLX

Повномасштабне вторгнення росії спричинило зростання інтересу до оголошень про вживані авто на майданчику OLX вдвічі. Кількість оголошень про продаж авто з Польщі зросла в 17 разів.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на дані маркетплейсу.

Повномасштабне вторгнення відчутно змінило попит на вживані автівки, повідомили у компанії. Якщо у липні 2021 року на одне оголошення про вживаний легковий автомобіль на OLX відгукувалися близько чотирьох користувачів, то вже в 2023 році цей показник зріс до восьми людей. У липні 2022 року у оголошення в середньому було сім відгукувачів.

Де найбільше оголошень

Найбільшу кількість оголошень про продаж вживаних автомобілів впродовж останніх трьох років розміщували в Київській області (44 295 у липні 2023). Порівняно із липнем 2021 року, показник зріс у понад шість разів.

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Також серед лідерів з розміщення оголошень у липні 2023 року Дніпропетровська (25 091), Львівська (2117 421) та Одеська області (15 450).

Автівки з-за кордону

Український авторинок в липні 2023 року значно поповнили автівки, привезені з-за кордону. Зокрема, порівняно із показниками цього ж періоду до повномасштабного вторгнення на продаж виставили у 4,6 разів більше автівок з Німеччини (9 500), у 17 разів більше — з Польщі (6 500) та у 6,7 разів — з США (16 000).

Згідно з даними платформи, наразі імпорт машин складає 15% українського ринку.

Найпопулярніші категорії транспорту серед користувачів останні два роки — незмінні: легкові автомобілі, автобуси та вантажні автомобілі.

Середня ціна вживаних авто, якими цікавляться українці

Найчастіше на маркетплейсі шукають вживані автомобілі, вироблені між 2005 та 2010 роками. Середня ціна за таке вживане авто сягає $5 100.

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