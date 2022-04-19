Українці в США можуть отримати статус тимчасового захисту: що це означає — Finance.ua

Українці в США можуть отримати статус тимчасового захисту: що це означає

Вчора 13:30 — Особисті фінанси

Українці в США можуть отримати статус тимчасового захисту: що це означає

Українці у США зможуть отримати статус тимчасової підтримки, який дозволяє перебувати на території країни до 18 місяців та працювати.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак

«Радий повідомити, що анонсований на початку березня спеціальний статус (Temporary Protected Status) для громадян України, які фізично перебували в США, відсьогодні офіційно введений», — йдеться в повідомленні

Єрмак зазначив, що рішення оприлюднять 19 квітня. За його словами, тепер українці, які перебували в США на 11 квітня, зможуть скористатися програмою.

Нагадаємо, статус тимчасового захисту в США дозволяє жити в США строком до 18 місяців, а також дає право на подачу документів на дозвіл на працевлаштування.

Раніше також повідомлялось, що США заявляли про готовність прийняти до 100 тисяч українців, які рятуються від війни. При цьому кількість українців, які прибувають до США, відносно невелика у порівнянні з 3,8 мільйона жителів України, прийнятих країнами Європи після вторгнення рф.

Довідка Finance.ua:

шведсько-українська IT-компанія Sigma Software Group запустила онлайн-платформу для мешканців Швеції, які бажають запросити сім’ї українських біженців пожити у своїх квартирах та будинках;

Японія затвердила норми виплат українським біженцям. Країна виплачуватиме евакуйованим з України до 570 гривень на день. Окремо уряд Японії візьме на себе медичні витрати і уроки японської мови, а також надасть допомогу в пошуку роботи;



інформаційний портал про Чехію склав для біженців з України список корисних сайтів, де публікуються оголошення про роботу в країні.

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