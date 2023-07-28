Українці в Польщі можуть отримати 65 тис. грн допомоги: кому виплатять кошти — Finance.ua

Українці в Польщі можуть отримати 65 тис. грн допомоги: кому виплатять кошти Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Українці в Польщі можуть отримати 65 тис. грн допомоги: кому виплатять кошти

Українці в Польщі можуть отримати від 1000 до 7300 злотих (8950−65 334 грн) на проведення ремонтних робіт. Кошти можна отримати в межах програми від фонду Habitat for Humanity Poland.

Наразі триває перший набір заявок на отримання допомоги у 2023 році. Про це йдеться в матеріалі ukrainian in poland

На отримання фінансової допомоги можуть претендувати:

українці, які мають статус UKR і самостійно орендують житло в Польщі;

польські власники квартир, які здають своє житло українцям зі статусом UKR.

На отримані кошти можна буде придбати все необхідно для проведення ремонтних робіт. Усе залежить від того, на яких умовах проживають українські біженці та що саме їм потрібно.

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За отримані кошти можна:

придбати електрику або сантехніку;

поміняти вікна та міжкімнатні двері;

поміняти підлогу;

відремонтувати вентиляцію;

зробити ремонт стін.

Але це далеко не всі можливості, якими можна скористатися на виділені кошти. Якщо гроші потрібні для інших цілей, що пов’язані з ремонтом, потрібно вказати це в анкеті.

Як оформити допомогу

завантажте договір на проведення ремонту;

роздрукуйте та заповніть його;

заповніть спеціальну форму за посиланням.

В анкеті потрібно буде вказати, який ремонт плануєте проводити, в якому воєводстві проживаєте, а також вказати контактні дані тощо. Останній день для подання заявок — 31 липня.

Результати буде оголошено 7 серпня. У разі, якщо у вас виникнуть запитання з приводу фінансової допомоги, можна подзвонити на номер: +48 799 351 115.

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