Українці в окупації можуть отримати статус безробітного онлайн: інструкція (інфографіка) — Finance.ua

Українці в окупації можуть отримати статус безробітного онлайн: інструкція (інфографіка)

Вчора 19:05 — Особисті фінанси

Українці в окупації можуть отримати статус безробітного онлайн: інструкція (інфографіка)

Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть отримати чи поновити статус безробітного дистанційно.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Особа, яка перебуває на тимчасово окупованій території або на території, де тривають бойові дії, може отримати чи поновити статус безробітного та право на державну допомогу, звернувшись до Центру зайнятості в режимі онлайн.

Як це зробити:

подати заяву в електронній формі через Дію;

заповнити онлайн-анкету;

скористатись чат-ботом;

надіслати пакет документів електронною поштою inbox@es.dcz.gov.ua. В темі листа «реєстрація + ПІБ». Пакет документів: сфотографована заповнена заява; сфотографовані документи (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; трудова книжка; документ про освіту);

звернутись на гарячу лінію: 0 800 509 966.

Статус безробітного надається особі з дня реєстрації її у Центрі зайнятості, а допомога призначається з першого дня надання відповідного статусу.

«Надання статусу безробітного внутрішньо переміщеним особам, а також особам, які перебувають на ТОТ або на території, де точаться бойові дії, — за умови, що люди не мають документів, необхідних для реєстрації їх як безробітних та/або документального підтвердження страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) — здійснюється на підставі відомостей, наявних у державних реєстрах, інформаційних системах та базах», — зазначають у міністерстві.

Інфографіка: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Довідка Finance.ua:

на період дії воєнного стану українці можуть працювати до 12 годин на день;

з початку війни в Україні статус зареєстрованого безробітного набули 154 тисячі українців;

20 травня у застосунку та на порталі «Дія» запустили послугу з оформлення статусу безробітного та отримання щомісячної допомоги.



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