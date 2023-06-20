Українці у Польщі назвали головні чинники повернення на Батьківщину після війни — Finance.ua

Українці у Польщі назвали головні чинники повернення на Батьківщину після війни Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Українці у Польщі назвали головні чинники повернення на Батьківщину після війни

Серед чинників, які найбільше мотивують повертатися в Україну після закінчення війни, українці у Польщі вказують на цивілізаційний та безпековий вибір держави — очікуване членство України в ЄС (57%) та НАТО (47%).

Про це свідчать результати дослідження « Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи », проведеного Міграційною платформою EWL, Фундацією EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Також другим важливим мотивом є економічний — підвищення рівня зарплат та поліпшення умов праці (54%). Причому цей чинник є більш значимим саме для трудових мігрантів з України — тих, хто виїхав до Польщі до повномасштабної російської агресії, — ніж для воєнних біженців (57% проти 48%).

«Це можна пояснити тим, що для більшості передвоєнних мігрантів з України саме можливість кращих заробітків і стабільного життя було головним мотивом виїзду до Польщі. На відміну від них воєнні біженці приїхали до Польщі вимушено. Багато хто з них говорить, що мав в Україні задовільне життя і не збирався емігрувати», — розповідає керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

Натомість саме для воєнних біженців можливість возз'єднання з родиною, яка залишилась в Україні, є одним із значущих мотивів повернення додому - цього прагнуть 57% українців, які прибули до Польщі через повномасштабне вторгнення. Загалом для 48% громадян України у Польщі можливість возз'єднання з родиною є мотивом повернутися на Батьківщину.

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Кожен п’ятий українець у Польщі стверджує, що надання державної допомоги у відбудові та поверненні житла може спонукати його повернутися на Батьківщину.

Серед інших чинників — здійснення низки реформ в Україні (у галузі охорони здоров’я та освіти, у системі судочинства). Ще для 16% таким мотивом може бути сприяння відкриттю та веденню бізнесу в Україні.

Експерти також запитали, що стимулює та заважає українцям залишитися в Польщі на довший період.

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З-посеред основних причин привабливості Польщі громадяни України називають насамперед соціально- культурні фактори:

наявність друзів і знайомих у Польщі (40%);

доброзичливе ставлення з боку поляків (37%);

культурна близькість (34%);

мовна близькість (28%).

Далі йдуть економічні чинники: можливість працевлаштування (27%) та невимогливі процедури легалізації перебування і працевлаштування в Польщі (22%).

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Головним чинником, який заважає громадянам України залишатися в Польщі, є, насамперед, переживання за долю своїх близьких в Україні (41%), а також економічні фактори, зокрема відсутність достатніх засобів до існування (27%) та труднощі з працевлаштуванням (24%). Через погане знання польської мови Польщу можуть покинути 25% воєнних біженців та 10% довоєнних мігрантів.

Дослідження показало, що попри те, що більшість працездатних шукачів прихистку знайшли роботу в Польщі (78%), майже 2/3 із них планують повернутися на Батьківщину у найближчій перспективі (62%). З них кожен четвертий (24%) висловив наміри повернутися в Україну, не чекаючи завершення військових дій.

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