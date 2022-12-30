Українці у 2022 році збільшили ринок праці у ЄС на 0,5 — 2% — ЦЕС — Finance.ua

Українці у 2022 році збільшили ринок праці у ЄС на 0,5 — 2% — ЦЕС Сьогодні 13:10 — Особисті фінанси

Українці у 2022 році збільшили ринок праці у ЄС на 0,5 — 2% — ЦЕС

До кінця 2022 року українські переселенці у Європі збільшать ринок робочої сили у ЄС на 0,5 — 0,6%. В Естонії, Польщі та Чехії зростання сягне 2%.

Такі дані на дискусії «Як українська економіка пережила 2022-й рік» в Центрі економічної стратегії навела Ганна Сахно із ЦЕС.

Жінки з дітьми складають абсолютну більшість усіх переселенців до Європи, наприклад у Польщі їх 90%.

З 1 вересня європейські школи та дитсадки прийняли на навчання 2,25 млн українських дітей — це приблизно 43% малюків в Україні. Для порівняння Ганна Сахно нагадала, що минулого року в школах і дитячих садочках загалом було зареєстровано 5,4 млн дітей.

Нагадаємо, згідно з опитуванням міграційної платформи EWL, майже половина українських біженців, які працюють у Німеччині та Польщі, планують залишитись у цих країнах й після війни хоча б на рік.

Згідно з результатами, середній вік українців, які вийшли на роботу у Німеччині — 37 років, а у Польщі — 39 років. На думку експертів, це свідчить про високу частку професійно сформованих людей, які мають досвід та добру кваліфікацію. Більше половини опитаних сказали, що мають вищу освіту, а майже 20% працювали за кордоном раніше.

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