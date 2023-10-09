Українці скуповують імпортовані вживані авто: які моделі обирають — Finance.ua
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Українці скуповують імпортовані вживані авто: які моделі обирають

Особисті фінанси
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Українці скуповують імпортовані вживані авто: які моделі обирають
Українці скуповують імпортовані вживані авто: які моделі обирають
У минулому місяці, як і у серпні, український автопарк поповнили понад 21 тис вживаних легковиків, які завезли з-за кордону.
Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром».
Відносно вересня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 34%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 44% та дизельним авто — 31%. Частка електромобілів за вересень становила 16%, а гібридних авто — 4%.

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Порівняно з попереднім місяцем частки бензинових та дизельних авто зменшились на 1 відсотковий пункт, водночас частки електромобілів та гібридів розширились на 1 в.п. кожна.
Лідером вересневих реєстрацій серед вживаних авто вчергове став Volkswagen Golf.
До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
  • Volkswagen Golf — 1575 од.;
  • Renault Megane — 1299 од.;
  • Skoda Octavia — 923 од.;
  • Volkswagen Passat — 755 од.;
  • Nissan Leaf — 590 од.;
  • Audi A4 — 414 од.;
  • Volkswagen Touran — 406 од.;
  • Tesla Model 3 — 405 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 401 од.;
  • Nissan Qashqai — 398 од.
Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери становить майже 10 років.
Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тис уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.
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За матеріалами:
Finance.ua
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