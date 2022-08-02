Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли за останній місяць — Finance.ua
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Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли за останній місяць

Валюта
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Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли за останній місяць
Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли за останній місяць
Населення України в липні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 227,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 068,4 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 159,2 млн доларів.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Таким чином, в липні українці продовжили продаж валюти, скоротивши її в порівнянні з червнем (207,3 млн доларів).
Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 7 542,3 млн доларів і купило на 6 885,4 млн доларів. Чистий продаж склав 656,9 млн доларів.
Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли за останній місяць

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню;
  • також Національний банк заборонив обмінникам розміщувати дані про курси валют на вулицях;
  • як заявив голова Ради НБУ Богдан Данилишин, «жодних підстав для валютної паніки нині немає, ситуація поступово нормалізується, баланси вирівнюються».

Що буде з курсом валют в Україні

За матеріалами:
Finance.ua
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