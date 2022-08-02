Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли за останній місяць — Finance.ua

Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли за останній місяць Вчора 16:16 — Валюта

Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли за останній місяць

Населення України в липні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 227,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 068,4 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 159,2 млн доларів.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Таким чином, в липні українці продовжили продаж валюти, скоротивши її в порівнянні з червнем (207,3 млн доларів).

Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 7 542,3 млн доларів і купило на 6 885,4 млн доларів. Чистий продаж склав 656,9 млн доларів.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню;

також Національний банк заборонив обмінникам розміщувати дані про курси валют на вулицях;

як заявив голова Ради НБУ Богдан Данилишин, «жодних підстав для валютної паніки нині немає, ситуація поступово нормалізується, баланси вирівнюються».

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