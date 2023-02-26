Українці розповіли, які функції в автомобілі вважають найважливішими — Finance.ua

Українці розповіли, які функції в автомобілі вважають найважливішими 26.02.2023, 00:38 — Особисті фінанси

Українці розповіли, які функції в автомобілі вважають найважливішими

Для 59% українців комплектація автомобіля важливіша, ніж його клас, з’ясували у компанії Autolist.

Якщо при покупці автомобіля в дилерському центрі не буде бажаної комплектації, то 91% респондентів готові чекати на потрібний автомобіль. З них 73% згодні чекати не більше місяця, а решта — скільки потрібно.

Переважна більшість респондентів (98%) володіє автомобілем іноземного виробництва, а 2% є власниками авто, зібраних в Україні. Найважливішими функціями для автовласників є «зимовий пакет» — підігрів сидінь, керма, лобового скла/дзеркал (31%), клімат-контроль (30%), система автозапуску (23%) та камера заднього виду (15%).

Також респонденти розповіли, про які опції у своїх автомобілях вони мріють:

парктронік — 40%;

доводжувачі дверей — 23%;

дистанційний запуск двигуна — 20%;

асистент паркування, керується через мобільний додаток у смартфоні — 10%;

неонове підсвічування контуру решітки радіатора — 6%.

Для 23% українців достатньо базової комплектації, що пропонується автовиробником, а 77% готові доплачувати за необхідні функції в автомобілі. Із них 37% докуповують бажані функції окремо.

Готові заплатити за додаткові функції від 50 до 150 тисяч гривень 32% водіїв, ще 28% — до 50 тисяч грн., а 19% готові витратити від 150 до 300 тисяч гривень.

Водіям також варто не забувати, що при собі завжди треба мати поліс ОСЦПВ, або, як його часто називають, автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Avtosota За матеріалами:

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