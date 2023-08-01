Українці придбали в «Дії» облігацій більш як на 1,6 мільярда гривень — Finance.ua

Українці придбали в «Дії» облігацій більш як на 1,6 мільярда гривень
Через застосунок «Дія» громадяни України придбали військових облігацій на суму понад 1,6 млрд грн.
Про це повідомляється на сторінці «Дія» у Телеграмі.
«Кожна придбана облігація — це зброя, набої, техніка, їжа та медикаменти для військових, а також підтримка економіки країни. Українці придбали вже понад 1,6 млн облігацій, а це 1,64 млрд гривень для держави», — йдеться в дописі.
Як працюють військові облігації
«Держава випускає цінні папери → ви купуєте їх у вигляді облігацій → гроші йдуть у державний бюджет → після закінчення терміну вам повертаються вкладені кошти та відсоток прибутку», — пояснюють у «Дія».
Які облігації зараз доступні
Сімферополь, Ялта, Нова Каховка, Севастополь, Крим, Донецьк.
Як придбати облігацію:
1. Зайдіть у Дію.
2. На головному екрані клікніть на Військові облігації.
3. Виберіть облігацію, партнера та кількість.
4. Підпишіть та оплатіть будь-якою карткою.
5. Облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.
Вартість однієї ОВДП стартує від 900 грн. Вони різняться за датами виплат — на строк до 1,5 року; відсотками доходу — від 11% до 16% річних; назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій.
Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати 🧐
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