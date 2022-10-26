Українці придбали у «Дії» військових облігацій майже на 70 мільйонів — Finance.ua
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Українці придбали у «Дії» військових облігацій майже на 70 мільйонів

Фондовий ринок
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Українці придбали у «Дії» військових облігацій майже на 70 мільйонів
Українці придбали у «Дії» військових облігацій майже на 70 мільйонів
З моменту запуску в додатку «Дія» інструмента, який дозволяє купувати військові облігації, українці придбали таких ОВДП майже на 70 млн гривень.
Про це повідомив віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі.
«70 тисяч військових облігацій купили українці в „Дії“. Це майже 70 мільйонів гривень, які працюють на перемогу України. Зараз у застосунку доступні облігації Херсон, Мелітополь, Горлівка, Донецьк, Севастополь та Маріуполь», — зазначив урядовець.
Федоров нагадав, що, купуючи військові облігації в «Дії», українці не сплачують комісію за платіж, податок з отриманого доходу та додаткову комісію продавцю. Такий інструмент допомагає підтримати економіку країни, а також отримати пізніше до 16% гарантованого прибутку.
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Нагадаємо, з 3 жовтня в застосунку «Дія» доступна нова послуга — купівля військових облігацій. Це цінні папери, що випускає держава під час повномасштабного вторгнення рф.
Вартість однієї військової облігації стартує від 900 гривень. Вони різняться за: датами виплат — на строк до 1,5 року; відсотками доходу — від 11% до 16% річних; назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій — Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.

Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати

За матеріалами:
Укрінформ
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