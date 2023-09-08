Українці придбали рекордну кількість гібридних авто у серпні — Finance.ua

Українці придбали рекордну кількість гібридних авто у серпні
У серпні автопарк України поповнили близько 1,8 тис. гібридних легкових авто. Це рекордний показник за останні 20 місяців.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 63%.
В Укравтопромі зазначають, що на серпневому ринку нових легковиків «гібридним» був майже кожен п’ятий автомобіль.
Лідери ринку:
- в сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (228 шт.);
- другий за популярністю — Mercedes-Benz GLE (87 шт.);
- третій результат у Toyota Camry Hybrid (78 шт.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (73 шт.)
Також у лідерській трійці: Ford C-Max (42 шт.) та Toyota Prius (42 шт.).
Довідка Finance.ua:
- у серпні український автопарк поповнили 3841 авто на акумуляторних джерелах живлення;
- впродовж серпня український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону;
- у серпні український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше, ніж роком раніше, відносно липня споживча активність збільшилась на 9%.
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