Українці придбали рекордну кількість гібридних авто у серпні — Finance.ua

Українці придбали рекордну кількість гібридних авто у серпні Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Українці придбали рекордну кількість гібридних авто у серпні

У серпні автопарк України поповнили близько 1,8 тис. гібридних легкових авто. Це рекордний показник за останні 20 місяців.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 63%.

В Укравтопромі зазначають, що на серпневому ринку нових легковиків «гібридним» був майже кожен п’ятий автомобіль.

Лідери ринку:

в сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (228 шт.);

другий за популярністю — Mercedes-Benz GLE (87 шт.);

третій результат у Toyota Camry Hybrid (78 шт.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (73 шт.)

Також у лідерській трійці: Ford C-Max (42 шт.) та Toyota Prius (42 шт.).

Довідка Finance.ua:

у серпні український автопарк поповнили 3841 авто на акумуляторних джерелах живлення;

впродовж серпня український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону;

у серпні український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше, ніж роком раніше, відносно липня споживча активність збільшилась на 9%.

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