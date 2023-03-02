Українці придбали понад 400 тисяч військових облігацій в «Дії» — Finance.ua
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Українці придбали понад 400 тисяч військових облігацій в «Дії»

Казна та Політика
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Через «Дію» українці придбали понад 400 тисяч військових облігацій.
Про це повідомив віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.
«Кожна облігація — це зброя, техніка та інше обладнання, яке просто зараз необхідне нашим захисникам і захисницям. А також — потужна підтримка економіки держави», — написав він.
Міністр додав, що сьогодні тримачі облігацій «Херсон» отримають виплату за ці папери на картку «єПідтримка». Там можна буде побачити суму вкладу та відсоток.
«Херсон вже вільний. Тому рекомендую реінвестувати кошти в деокупацію Криму, Донецька, Луганська, Маріуполя, Бердянська та Енергодара, придбавши нові облігації», — закликав Федоров.
За матеріалами:
Економічна Правда
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