Українці почали частіше купувати «Зелену картку» — МТСБУ

Вчора 08:32 — Страхування

Нараховані страхові премії за договорами міжнародного страхування «Зелена картка», укладеними компаніями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), у січні-лютому 2022 року збільшились на 45,4% порівняно з аналогічним періодом 2020 року — до 422, 7 млн грн.

Як повідомляється на сайті МТСБУ, кількість укладених договорів «Зелена картка» за цей період зросла на 90,2% — до 186,3 тис.

При цьому розмір відшкодувань, сплачених за вимогами, скоротився на 0,72% — до EUR1,836 млн, тоді як кількість оплачених вимог — на 0,24% — до 823.

МТСБУ є єдиним об’єднанням страховиків, які здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

«Зелена картка» — система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього проживання та країни реєстрації транспортного засобу. «Зелена картка» поширюється на територію 47 країн Європи, Азії та Африки.

Згідно з рішенням, прийнятим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування «Зелена карта» у Люксембурзі у травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.

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