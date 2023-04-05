Українці почали частіше купувати нові вантажівки — Finance.ua

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Українці почали частіше купувати нові вантажівки

Технології&Авто
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У березні українці купили та зареєстрували 805 нових комерційних автомобілів. Це найкращий результат за перший квартал поточного року.
Якщо порівнювати з торішнім показником, то реєстрації в цьому сегменті авторинку зросли майже у 8 разів, а відносно лютого — майже на 11%.
Найкраще у березні продавалися вантажівки марки Renault — 160 одиниць.
Німецький Mercedes-Benz з результатом 93 авто у березневому рейтингу марок опинися на другому місці.
На третьому місці одразу дві марки: Citroen та Volvo, в заліку яких по 68 машин.
На четвертій сходинці рейтингу Scania — 60 од.
Замикає «п’ятірку» ринку нових комерційних авто минулого місяця Peugeot — 51 од.
Усього від початку 2023 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 2,2 тис. нових машин, що майже на 12% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Раніше повідомлялось, що у березні 2023 року українці придбали та зареєстрували 4511 нових легкових автомобілів.
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За матеріалами:
MMR
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