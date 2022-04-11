Українці перерахували на потреби ЗСУ близько 250 мільйонів через "Дію" — Finance.ua

Українці перерахували на потреби ЗСУ близько 250 мільйонів через "Дію"

Вчора 09:38 — Казна та Політика

На потреби Збройних сил України через «Дію» громадянами України зібрано понад 250 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба « Дії ».

«Зібрано понад 250 млн гривень на армію через застосунок „Дія“. Українці, ви — неймовірні! До збору коштів долучилися понад 245 тисяч людей. Підтримати армію можна будь-якою сумою, обмежень немає», — йдеться у повідомленні.

Кошти надходять у фонд «Повернись живим», який закуповує та передає все необхідне нашим бійцям.

У пресслужбі розповіли, що фонд «Повернись живим» придбав на потреби армії.

12 206 бронежилетів,

5 660 шоломів,



12 666 засобів звʼязку,



3782 одиниці тепловізійної та денної оптики,



2793 квадрокоптери,



11 військових безпілотних авіаційних комплексів,



1703 генератори та інші джерела живлення,



72 автомобілі,



2197 одиниць обладнання (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка),



1391 ноутбук,



2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників,



309 одиниць саперного обладнання.

Як допомогти армії? Кошти можна перерахувати через мобільний застосунок «Дія». Потрібно зайти в додаток, натиснути «Допомогти армії» та вказати реквізити картки і суму.

Кошти можна перерахувати також із картки, на яку перераховували 1000 гривень за щеплення проти коронавірусу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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