Українці отримуватимуть судові повістки через месенджери — Finance.ua

Українці отримуватимуть судові повістки через месенджери Сьогодні 13:23 — Особисті фінанси

Українці отримуватимуть судові повістки через месенджери

Виклики до суду, а також судові повістки та повідомлення українцям можна буде отримати у месенджерах, зокрема у Viber.

Про це повідомив заступник голови Державної судової адміністрації (ДСА) Сергій Чорнуцький.

Зазначається, що повістки в першу чергу надсилатимуться на месенджер, а якщо телефонний номер не привʼязаний до нього — то через SMS, як і раніше.

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«Наразі, державним підприємством „Інформаційні судові системи“ завершується розробка сервісу щодо автоматичного надсилання судами повісток на один із найпоширеніших месенджерів — Viber. Впровадити сервіс заплановано не пізніше 10 лютого», — йдеться в повідомленні.

Посадовець зазначив, що надсилання повісток та викликів через месенджери дозволить судам заощадити понад 6 млн грн на рік. Вартість однієї надісланої судової повістки через Viber втричі дешевша за надсилання повістки у вигляді SMS-повідомлення.

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