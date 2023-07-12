Українці отримали вдвічі більші платіжки за світло — Finance.ua

Українці отримали вдвічі більші платіжки за світло Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Українці почали отримувати збільшені платіжки за спожиту в червні електричну енергію після підвищення тарифів. Однак за даними енергетиків, використання світла в домівках тільки збільшується.

НЕК «Укренерго» в Телеграм-каналі повідомляє, що загальний графік споживання по країні вказує на недостатність заходів з економії електроенергії. В вечірні пікові години споживання тримається на високому рівні.

«Ми вдячні всім, хто відгукнувся на наш заклик і дбає про ощадливе споживання у вечірні години. Але зі зростанням спеки зростає і навантаження на енергосистему. Просимо споживачів приділяти більше уваги заходам з економії електроенергії», — йдеться у повідомленні.

В компанії просять громадян щодня з 16 по 23 годину ощадливо користуватись енергоємними приладами.

У той же час, деякі українці вже почали отримувати повідомлення та рахунки від енергетичних компаній за червень із новими цифрами. Збільшені майже вдвічі платіжки свідчать про те, що окрім зростання тарифів громадяни не звертали увагу на необхідність економити енергоресурс.

«Мені прийшла платіжка за червень на 943 гривні. До цього було 450−500 гривень. Хоча обленерго ще в червні скористалися тим, що я не передала вчасно покази, і нарахували тоді вдвічі менше, щоб у липні відігратися», — поскаржилась УНІАН мешканка Київської області Катерина.

Здивування від нових цифр у платіжки не може приховати і Артур з Кривого Рогу.

«Мої батьки у трикімнатній квартирі платили за електрику 400 гривень, а тепер мають заплатити майже 700 гривень. Вони в шоці, хоча я їх попереджав, що потрібно економити», — сказав він.

Очевидно, що для більшості громадян шок від отриманої квитанції ще попереду, адже платіжки надходять у другій половині місяці.

Довідка Finance.ua:

З 1 червня 2023 року ціна електроенергії збільшилась для населення з 1,44 та 1,68 гривень до 2,64 гривень за кіловат-годину.

Міністр енергетики України Герман Галущенко пояснив, що таким чином платіжка за електрику збільшилася у середньому на 250 гривень. За його словами причина зростання вартості світла єдина — це обстріли нашої енергосистеми минулої зими та необхідність готуватись до нового опалювального сезону.

Тариф у розмірі 2,64 грн за кВт-год діятиме до 31 грудня, а далі може бути переглянутий.

УНІАН За матеріалами:

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