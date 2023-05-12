Українці отримали понад тисячу кредитів за програмою єОселя — Finance.ua

Українці отримали понад тисячу кредитів за програмою єОселя Сьогодні 10:32 — Кредит&Депозит

Українці отримали понад тисячу кредитів за програмою єОселя

За державною програмою єОселя українці вже отримали понад тисячу кредитів на житло на 1,4 мільярда гривень.

Про це повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

«Уже видано 1 тис. кредитів на 1,3 млрд грн. Це в принципі небагато, але вже старт», — повідомив він на Архітектурно-будівельному бізнес-форумі.

У компанії «Укрфінжитло», яка координує програму, зазначили, що з 1 017 пільгових кредитів 835 одержали військовослужбовці та силовики, 93 — медики, 78 — освітяни, 11 — науковці.

За її даними, з початку травня банки-партнери видали 57 кредитів на 83,5 млн грн.

Програма охопила всі регіони України, окрім тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло») схвалило залучення до 6 млрд грн через продаж облігацій внутрішньої державної позики із зобов’язанням зворотного їх викупу за договорами РЕПО.

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