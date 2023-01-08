Українці оцінили свою готовність до можливих складнощів з опаленням узимку (опитування) — Finance.ua

Українці оцінили свою готовність до можливих складнощів з опаленням узимку (опитування) Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Українці оцінили свою готовність до можливих складнощів з опаленням узимку (опитування)

Станом на грудень 2022 року 74% українців вважали свої домогосподарства готовими до можливих проблем з опаленням узимку.

Про це свідчать дані опитування КМІС

У порівнянні з вереснем з 24% до 34% зросла частка тих, хто вважав їх повністю готовими. Вважають себе скоріше готовими, але при цьому вважають, що ще є дещо, що треба зробити, 40% українців.

Частка респондентів, які у вересні вважали свої родини неготовими, становила 24%, у грудні — 21%.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, запитання щодо готовності до проблем з опаленням узимку соціологи повторно ставили вже після масштабних руйнувань, які були завдані українській енергетичній інфраструктурі, а також після настання холодів. Тобто абсолютна більшість респондентів уже на практичному рівні мали досвід проблем і більш об’єктивно можуть оцінювати готовність свої родини.

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«Поточні показники готовності є досить високими, зважаючи на фактичний рівень проблем в країні, і відображають, з одного боку, високий рівень оптимізму, а з іншого боку — високий рівень адаптивності до мінливих і часто дійсно складних реалій. Така адаптивність є важливою „цеглинкою“ у загальній стійкості українського народу і є ще одним свідченням готовності чинити опір агресору і далі», — додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 4-27 грудня 2022 року серед 2005 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

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