Українці оцінили своє матеріальне становище — опитування (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Українці оцінили своє матеріальне становище — опитування (інфографіка)

Порівняно з 2021 роком самооцінка родинами свого достатку практично не змінилася. Зокрема, у 2021 році 17% респондентів відповіли, що їх родини змушені навіть економити на харчуванні, а зараз показник залишився таким же. Загалом же як і в 2021 році, так і зараз 49% респондентів зараховують себе до родин із низьким достатком.

Про це йдеться в опитуванні КМІС.

Вік. Серед більш старших за віком респондентів рівень достатку нижчий — якщо серед 18−24 річних респондентів лише 3% відповіли, що їх родини економлять на харчуванні, то серед 60+ річних — 31%.

Як змінився ваш матеріальний стан? Проходьте опитування 👉 за посиланням.

Стать. Крім цього, складніша ситуація серед жінок — серед них 20% змушені економити на харчуванні проти 13% серед чоловіків (утім, значною мірою це обумовлене віком — серед старших вікових категорій, які в більшому ризику, більше саме жінок).

Плани щодо переїзду

9 з 10 респондентів не планують переїжджати жити в інше місце. Серед 8% тих, хто планує переїзд, напрямки досить різні:

3% хотіли б переїхати в місце, де жили до вторгнення (мова про респондентів-ВПО),

1% — в інше місце в Україні,

а 2% — за кордон.

Ще 2% не знають, куди саме хотіли би переїхати.

Більш виражені настрої щодо переїзду деінде мають більш молоді респонденти (13% серед 18−24-річних і 12% серед 25−34-річних). Хоча абсолютна більшість все одно не планують переїздів. Доцільно звернути увагу на Схід, де 21% хотіли б переїхати проти 6−10% в інших регіонах. Утім, серед цих 21% більшість (12%) не знають, куди би хотіли переїхати.

Для 77% респондентів важливо, щоб Україна була частиною ЄС (щоправда, про те, що це є дуже важливо, говорять 51%).

«Жити на Відсотки» повертається: поговоримо про нерухомість та фондовий ринок. На конференції ми розкриємо всі секрети успішного інвестування та наведемо конкретні приклади того, як інші люди вже заробили на своїх інвестиціях. Без «зарозумілих» професійних термінів, простими словами та на практичних прикладах наші експерти покажуть, як використати можливості початківцям, не переплачуючи за «досвід»!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.