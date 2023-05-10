Українці обвалили систему "єВідновлення" масовими заявками — Finance.ua

Українці обвалили систему "єВідновлення" масовими заявками Сьогодні 19:45

Через подачу українцями тисяч заявок у перший день роботи програми «єВідновлення» в системі стався збій.

«Сьогодні ми почали реєструвати ваші заявки на грошову допомогу по програмі „єВідновлення“. Заявок вже тисячі, і система перевантажена. Наші технічні команди вже працюють над недоліками і усунуть їх впродовж найближчого часу», — повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У міністерстві радять бажаючим подати заявки повторити спробу пізніше.

«Якщо вам ще не вдалося скористатися послугою — не хвилюйтеся, спробуйте зайти в застосунок пізніше», — зазначили у прес-службі.

Програма «єВідновлення» — що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 травня в Україні запрацювала програма «єВідновлення». Вона дає українцям можливість отримати кошти від держави на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла. Заяву про отримання виплати можна подати в застосунку «Дія», а кошти зарахують на спеціальну картку «єВідновлення».

Деякі українські банки вже почали відкривати картки для зарахування такої допомоги, пропонуючи клієнтам кешбек. За умовами програми, картка «єВідновлення» діятиме 12 місяців з дня отримання коштів. Після цієї дати залишок коштів автоматично повертається в бюджет.

УНІАН За матеріалами:

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