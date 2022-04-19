Українці не матимуть додаткових вихідних у квітні й травні — Finance.ua

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Українці не матимуть додаткових вихідних у квітні й травні

Вчора 08:10
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Цьогоріч українці не матимуть додаткових вихідних у квітні та травні через воєнний стан.
25 квітня, 2 травня та 9 травня будуть робочими днями, які оплачуватимуться у звичайному порядку.
Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.
«Статтею 73 Кодексу законів про працю України встановлено 9 святкових днів (зокрема 1 травня — День праці, 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні)», — кажуть у відомстві.
Також в Україні встановлено 4 неробочі дні — релігійні свята, в які люди не працюють (7 січня і 25 грудня — Різдво Христове, а також Великдень та Трійця).

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Економічна Правда
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