Українці не матимуть додаткових вихідних у квітні й травні — Finance.ua

Українці не матимуть додаткових вихідних у квітні й травні

Вчора 08:10

Цьогоріч українці не матимуть додаткових вихідних у квітні та травні через воєнний стан.

25 квітня, 2 травня та 9 травня будуть робочими днями, які оплачуватимуться у звичайному порядку.

Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.

«Статтею 73 Кодексу законів про працю України встановлено 9 святкових днів (зокрема 1 травня — День праці, 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні)», — кажуть у відомстві.

Також в Україні встановлено 4 неробочі дні — релігійні свята, в які люди не працюють (7 січня і 25 грудня — Різдво Христове, а також Великдень та Трійця).

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