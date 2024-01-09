Українці назвали бажану роль уряду та його втручання в економіку — Finance.ua

Українці назвали бажану роль уряду та його втручання в економіку Сьогодні 21:05 — Казна та Політика

Українці назвали бажану роль уряду та його втручання в економіку

Наприкінці 2023 року 66% українців вважають, що уряд — це працівник, а люди мають бути керівниками, які здійснюють контроль за його діями. За останні три роки частка людей, які поділяють такий погляд, зросла з 55% до 66%.

Про це повідомляє опитування КМІС

Натомість з 36% до 30% стало менше тих, хто вважає, що уряд — як батько, який має піклуватися про людей, як про дітей.

Водночас трохи більше половини українців (54%) вважають, що чим більш активно держава регулює і контролює економічну діяльність, тим краще це впливає на економіку країни (три роки тому таких було 56%). Частка ж тих, хто прагне меншого регулювання і меншого контролю становить 36% (ріст з 24% у 2020 році).

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, погляди на державу, на її роль в економіці лишаються досить амбівалентними серед населення країни. Якщо скласти їх докупи, то на думку українців уряд має мати достатньо повноважень та ресурсів втручатися і спрямовувати економічну діяльність, але при цьому лишатися працівником під керівництвом громадян.

«Питання економічної політики є безумовно експертними… Тому природно, що пересічний український громадянин не володіє достатнім обсягом експертного знання. Проте відмахуватися на підставі цього від громадської думки — неправильно. Україна — хай і недосконала, але демократія, і голос громадян має бути врахованим», — сказав він.

Опитування було проведене 29 листопада — 9 грудня 2023 року серед 1031 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Нагадаємо, опитування КМІС показало падіння довіри до органів влади України. Абсолютну довіру в суспільстві зберігають Збройні сили — 96%.

За даними опитування, за останній рік частка тих, хто довіряє Верховній раді, знизилася з 35% до 15%, а частка тих, хто не довіряє - зросла з 34% до 61%. Довіра уряду знизилася з 52% до 26%, недовіра — зросла з 19% до 44%.

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