Українці на прифронтових територіях зможуть безкоштовно отримати дрова на зиму — Finance.ua
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Українці на прифронтових територіях зможуть безкоштовно отримати дрова на зиму

Енергетика
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Уряд України виділить понад пів мільярда гривень 8 областям для придбання дров та їхньої безкоштовної роздачі населенню у прифронтових територіях, де є значний ризик повторного пошкодження інфраструктури через терористичні дії рф.
Це стосується громад у Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє голова Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець у Facebook.
Забезпечення постачання дров обговорили під час наради з керівниками обласних управлінь та директорами підприємств. Він розповів, що буде затверджений порядок розподілу та доставки цих дров до людей.
Наразі задачею лісгоспів стане забезпечення необхідного обсягу палива. Також обласним управлінням в координації з місцевою владою необхідно сформувати графік постачання та затвердити маршрути доставки. Адже частину ресурсу доведеться постачати з інших регіонів.
За матеріалами:
Finance.ua
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