Українці можуть знімати готівкою з карток до 100 тисяч гривень на день, — ПриватБанк

Клієнти ПриватБанку можуть знімати з картки готівку в банкоматах банку в сумі до 100 тис. грн на добу.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Ліміти на разову операцію становлять:

20 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками ПриватБанку;

10 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками інших українських банків.

Як зазначили у прес-службі, у касах відділень банку з рахунків та карток ПриватБанку можна отримати готівкою до 100 тис грн.

На сьогодні в мережі ПриватБанку працюють майже 5600 банкоматів, які безперебійно забезпечуються готівкою та майже 90 тисяч торгових POS-терміналів, через які можна розрахуватися безготівковими картками за товари та послуги.

Також отримати готівку в сумі до 6 тисяч грн можна через POS-термінали на касах ПриватБанку 21 національних та регіональних торгових мереж, аптек та АЗС, серед яких Сільпо, АТБ, Новус, Варус та інші, зазначили у прес-службі.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк відкрив можливість купівлі військових облігацій внутрішньої державної позики в режимі он-лайн на сайті «Приват24».



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