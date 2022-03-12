Клієнти ПриватБанку можуть знімати з картки готівку в банкоматах банку в сумі до 100 тис. грн на добу.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Ліміти на разову операцію становлять:
20 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками ПриватБанку;
10 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками інших українських банків.
Як зазначили у прес-службі, у касах відділень банку з рахунків та карток ПриватБанку можна отримати готівкою до 100 тис грн.
На сьогодні в мережі ПриватБанку працюють майже 5600 банкоматів, які безперебійно забезпечуються готівкою та майже 90 тисяч торгових POS-терміналів, через які можна розрахуватися безготівковими картками за товари та послуги.
Також отримати готівку в сумі до 6 тисяч грн можна через POS-термінали на касах ПриватБанку 21 національних та регіональних торгових мереж, аптек та АЗС, серед яких Сільпо, АТБ, Новус, Варус та інші, зазначили у прес-службі.
Довідка Finance.ua:
ПриватБанк відкрив можливість купівлі військових облігацій внутрішньої державної позики в режимі он-лайн на сайті «Приват24».
українці, які через військові дії опинилися за кордоном, можуть без обмежень оплачувати покупки будь-якою карткою ПриватБанку у будь-якій валюті.
для клієнтів, які до початку війни придбали щось через програми «Оплата частинами» або «Миттєва розстрочка» та не мали прострочення зобов’язань, до 1 червня діятимуть кредитні канікули.