Українці можуть знімати готівкою з карток до 100 тисяч гривень на день, — ПриватБанк — Finance.ua
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укр
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Українці можуть знімати готівкою з карток до 100 тисяч гривень на день, — ПриватБанк

Вчора 17:30Кредит&Депозит
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Клієнти ПриватБанку можуть знімати з картки готівку в банкоматах банку в сумі до 100 тис. грн на добу.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Ліміти на разову операцію становлять:
  • 20 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками ПриватБанку;
  • 10 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками інших українських банків.
Як зазначили у прес-службі, у касах відділень банку з рахунків та карток ПриватБанку можна отримати готівкою до 100 тис грн.
На сьогодні в мережі ПриватБанку працюють майже 5600 банкоматів, які безперебійно забезпечуються готівкою та майже 90 тисяч торгових POS-терміналів, через які можна розрахуватися безготівковими картками за товари та послуги.
Також отримати готівку в сумі до 6 тисяч грн можна через POS-термінали на касах ПриватБанку 21 національних та регіональних торгових мереж, аптек та АЗС, серед яких Сільпо, АТБ, Новус, Варус та інші, зазначили у прес-службі.

Довідка Finance.ua:

  • ПриватБанк відкрив можливість купівлі військових облігацій внутрішньої державної позики в режимі он-лайн на сайті «Приват24».
  • українці, які через військові дії опинилися за кордоном, можуть без обмежень оплачувати покупки будь-якою карткою ПриватБанку у будь-якій валюті.
  • для клієнтів, які до початку війни придбали щось через програми «Оплата частинами» або «Миттєва розстрочка» та не мали прострочення зобов’язань, до 1 червня діятимуть кредитні канікули.
За матеріалами: РБК-Україна
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