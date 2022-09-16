Українці можуть замовити дублікати втрачених документів на порталі «Дія» — Finance.ua

Українці можуть замовити дублікати втрачених документів на порталі «Дія» Вчора 15:15 — Особисті фінанси

Українці можуть замовити дублікати втрачених документів на порталі «Дія»

Укрпошта доставляє дублікати свідоцтва та витяги з ДРАЦС, замовлені через портал Дія.

Про це повідомляється на сайті Укрпошти.

«Українці, які через війну втратили оригінали документів, проте не мають змоги відновити їх в ДРАЦС, можуть замовити дублікати на порталі Дія та отримати доставку Укрпоштою. Доставка здійснюється за тарифом „Укрпошта Документи“», — сказано в повідомленні.

Як скористатись послугою

Щоб скористатися доставкою від Укрпошти, потрібно на порталі Дія обрати відповідний спосіб доставки документів за адресою або до найближчого відділення.

Повторно замовити свідоцтво чи витяг можна як для себе, так і для найближчих родичів. Для цього потрібно додати скан-копії документів, що підтверджують родинні стосунки.

Які документи доступні для повторної видачі

Для повторної видачі доступні свідоцтво про народження, про зміну імені, про смерть, шлюб або розірвання шлюбу.

Також онлайн можна замовити витяги з Реєстру про державну реєстрацію народження, смерті, зміни імені, шлюбу (укладання та розірвання).

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