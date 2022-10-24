Українці можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо ЄС зупинить фінансування – Шмигаль — Finance.ua

Українці можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо ЄС зупинить фінансування – Шмигаль Вчора 10:05 — Казна та Політика

Українці можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо ЄС зупинить фінансування – Шмигаль

Українці можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо Євросоюз зупинить фінансування України в рамках обіцяних 9 мільярдів євро.

Таку заяву в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна використовує фіндопомогу від ЄС значною мірою для соціальних потреб людей і для реконструкції. Будь-яка затримка, підкреслив глава уряду, загрожує жахливими наслідками.

«Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом або грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії. Сьогодні оборонний бюджет становить 60% наших держвидатків, і ми використовуємо фінансову допомогу наших партнерів в значній мірі для соціальних потреб людей і для реконструкції. Будь-яка затримка тут може мати жахливі наслідки», — зазначив прем’єр.

За його словами, на сьогодні втрати від війни з росією зросли вже до понад 700 мільярдів доларів. Разом з тим, ці втрати можна покрити за рахунок заблокованих російських активів.

«Ми повинні розробити механізм конфіскації російських активів, а потім інвестувати виручені кошти у відновлення України. Такий механізм спочатку буде націлений на росію, але пізніше може стати наріжним каменем майбутньої глобальної системи безпеки. У майбутньому кожен диктатор повинен знати, що він несе відповідальність за агресію своїми грошима», — уточнив Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна наступного року може розраховувати на отримання 18 млрд євро для задоволення основних потреб;

на думку експерта центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Олега Дубогриза, Україна останнім часом отримує від міжнародних партнерів більше грантів, аніж кредитів, однак кредити мають свої переваги, коли даються під дуже символічний відсоток і з поверненням «колись вже потім», а отже, з розрахунком на майбутню перемогу;

станом на 19 жовтня фінансування державного бюджету з початку війни склало 1 230,2 млрд грн, з яких 734,1 млрд грн — за рахунок зовнішніх надходжень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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