Українці можуть шукати роботу в Європейській службі зайнятості: як розмістити резюме — Finance.ua
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Українці можуть шукати роботу в Європейській службі зайнятості: як розмістити резюме

Особисті фінанси
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Ось уже майже 9 місяців, як українці стали активніше шукати роботу в різних країнах Європи. Тим часом біженців з України підтримують у працевлаштуванні за кордоном в рамках проєкту «EU Talent Pool — Pilot».
Громадяни України, які з 24 лютого 2022 року перебувають на території ЄС, можуть розміщувати своє резюме в Європейській службі зайнятості — EURES. Розповідаємо, хто може подати своє CV та як це зробити правильно.
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Як взяти участь у проєкті «EU Talent Pool — Pilot»
  • створити обліковий запис EU Login (доступний також в додатку Google Play Market / App Store);
  • налаштувати в обліковому записі на EU Login двоетапну перевірку;
  • зареєструватися як особа, яка шукає роботу в EURES за допомогою облікового запису на EU Login;
  • додати своє резюме в профіль на EURES.
Реєстрація для українців доступна англійською та польською мовами.
Хто може взяти участь в ініціативі
  • ггромадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року;
  • особи без громадянства або громадяни третіх країн з міжнародним статусом до 24 лютого, які після початку повномасштабної війни опинилися за межами України.
Зареєстрованим користувачам стануть доступні понад 3 мільйони вакансій від 4000 роботодавців у по всій Європі.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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