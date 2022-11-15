Українці можуть шукати роботу в Європейській службі зайнятості: як розмістити резюме — Finance.ua

Українці можуть шукати роботу в Європейській службі зайнятості: як розмістити резюме Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Ось уже майже 9 місяців, як українці стали активніше шукати роботу в різних країнах Європи. Тим часом біженців з України підтримують у працевлаштуванні за кордоном в рамках проєкту «EU Talent Pool — Pilot».

Громадяни України, які з 24 лютого 2022 року перебувають на території ЄС, можуть розміщувати своє резюме в Європейській службі зайнятості — EURES. Розповідаємо, хто може подати своє CV та як це зробити правильно.

Як взяти участь у проєкті «EU Talent Pool — Pilot»

створити обліковий запис EU Login (доступний також в додатку Google Play Market / App Store);

налаштувати в обліковому записі на EU Login двоетапну перевірку;

зареєструватися як особа, яка шукає роботу в EURES за допомогою облікового запису на EU Login;

додати своє резюме в профіль на EURES.

Реєстрація для українців доступна англійською та польською мовами.

Хто може взяти участь в ініціативі

ггромадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року;

особи без громадянства або громадяни третіх країн з міжнародним статусом до 24 лютого, які після початку повномасштабної війни опинилися за межами України.

Зареєстрованим користувачам стануть доступні понад 3 мільйони вакансій від 4000 роботодавців у по всій Європі.

Телеканал 24 За матеріалами:

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