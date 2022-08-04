Українці можуть поновити тимчасовий захист, якщо поїдуть до ЄС вдруге — Finance.ua
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Українці можуть поновити тимчасовий захист, якщо поїдуть до ЄС вдруге

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Українці, які повернулись додому з країн ЄС, повинні відмовитись від статусу тимчасового захисту. Але зможуть у будь-який час відновити його, якщо вирішать знову поїхати з України.
Про це під час візиту до Києва 2 серпня заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон, а також йдеться на сайті Єврокомісії.

Як відновити тимчасовий захист

Всі українці, які приїхали до країн ЄС, рятуючись від війни, мають право на тимчасовий захист. Якщо вони вирішують повернутися додому, то повинні відмовитися від нього, проте можуть поновити будь-коли, якщо знов поїдуть в ЄС.
«Ми завжди будемо готові з відкритим серцем прийняти українців, які потребують допомоги», — сказала Ільва Йоханссон.
Тимчасовий захист триває щонайменше один рік, він може бути продовжений залежно від ситуації в Україні.
Такий статус дає українцям:
  • дозвіл на проживання;
  • доступ до ринку праці та житла;
  • медичну допомогу;
  • доступ до освіти для дітей.
Кожен, хто легально проживає в ЄС, також має право відкрити базовий банківський рахунок.

Довідка Finance.ua:

  • у 2001 році Європейський Союз ухвалив Директиву про тимчасовий захист. У ній передбачалися механізми «швидкої» підтримки людей, які рятуються від війни;
  • 4 березня цього року Рада ЄС одноголосно ухвалила виконавче рішення про введення тимчасового захисту у зв’язку з масовим в’їздом людей, які прибувають з України через війну;
  • Директива про тимчасовий захист діє у всіх країнах-членах ЄС, крім Данії. Вона не застосовується в інших країнах Шенгенської зони (Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейні, Ісландії);
  • детальніше про переваги і недоліки статусу біженця та переміщеної особи під тимчасовим захистом — за посиланням.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Евакуація.city
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