Українці можуть полетіти безкоштовним рейсом з Польщі в Іспанію: як скористатися рейсом — Finance.ua
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Українці можуть полетіти безкоштовним рейсом з Польщі в Іспанію: як скористатися рейсом

Вчора 13:31Особисті фінанси
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Українці можуть полетіти безкоштовним рейсом з Польщі в Іспанію.
Чергові гуманітарні рейси з Варшави до Мадрида та Барселони від благодійних організацій Open Arms та Solidaire заплановані на 12 червня.
Що потрібно, аби скористатися рейсом?
  • бути громадянином України або мати зареєстроване місце проживання в Україні;
  • мати документ, що засвідчує особу: паспорт, посвідчення особи або свідоцтво про народження;
  • бути у Варшаві за день до рейсу;
  • неповнолітні можуть подорожувати лише в супроводі своїх прямих родичів та/або мати дозвіл батьків.

Довідка Finance.ua:

  • Іспанія призупиняє видачу росіянам «золотих віз». Раніше росіяни могли оформити посвідку на проживання в Іспанії при інвестиціях в її економіку. Зокрема, для цього потрібно було придбати нерухомість вартість 500 тисяч євро або інвестувати таку ж суму в іспанські компанії, чи викупити мінімум 2 млн євро держборгу Іспанії.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами: Finance.ua
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