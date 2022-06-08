Українці можуть полетіти безкоштовним рейсом з Польщі в Іспанію: як скористатися рейсом — Finance.ua

Українці можуть полетіти безкоштовним рейсом з Польщі в Іспанію: як скористатися рейсом

Вчора 13:31 — Особисті фінанси

Українці можуть полетіти безкоштовним рейсом з Польщі в Іспанію.

Чергові гуманітарні рейси з Варшави до Мадрида та Барселони від благодійних організацій Open Arms та Solidaire заплановані на 12 червня.

Що потрібно, аби скористатися рейсом?

бути громадянином України або мати зареєстроване місце проживання в Україні;

мати документ, що засвідчує особу: паспорт, посвідчення особи або свідоцтво про народження;

бути у Варшаві за день до рейсу;

неповнолітні можуть подорожувати лише в супроводі своїх прямих родичів та/або мати дозвіл батьків.

Довідка Finance.ua:

Іспанія призупиняє видачу росіянам «золотих віз». Раніше росіяни могли оформити посвідку на проживання в Іспанії при інвестиціях в її економіку. Зокрема, для цього потрібно було придбати нерухомість вартість 500 тисяч євро або інвестувати таку ж суму в іспанські компанії, чи викупити мінімум 2 млн євро держборгу Іспанії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.