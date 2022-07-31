Українці можуть отримати єДопомогу у відділеннях Укрпошти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці можуть отримати єДопомогу у відділеннях Укрпошти

Особисті фінанси
1367
Українці можуть отримати єДопомогу у відділеннях Укрпошти
Українці можуть отримати єДопомогу у відділеннях Укрпошти
У рамках проекту єДопомога пенсіонери, а також українці, які перебувають на окупованих, деокупованих або територіях, де проходять активні бойові дії, а також вразливі категорії, до яких входять внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю, батько чи мати, що самотужки виховують малолітню дитину, можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій в рамках проекту єДопомога.
Про це йдеться у пресрелізі АТ «Укрпошта».
Для отримання виплат потрібно зареєструватися на платформі єДопомога https://aid.edopomoga.gov.ua/.
Причому наявність банківського рахунку не обов’язкова: при заповненні заяви на сайті потрібно просто вказати про відсутність IBAN і за умови прийняття рішення міжнародною організацією пенсіонери отримають свої грошові кошти у відділеннях Укрпошти.

Довідка Finance.ua:

  • єДопомога — це платформа, створена з метою забезпечення всіх українців необхідною допомогою під час військової агресії. Завдяки їй кожен може дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або надати її іншим;
  • із 31 травня на соціальній платформі єДопомога реалізована можливість подати заявку на отримання додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій;
  • заявки можуть подати люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи.
За матеріалами:
inshe.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.