Українці можуть отримати єДопомогу у відділеннях Укрпошти — Finance.ua

Українці можуть отримати єДопомогу у відділеннях Укрпошти
У рамках проекту єДопомога пенсіонери, а також українці, які перебувають на окупованих, деокупованих або територіях, де проходять активні бойові дії, а також вразливі категорії, до яких входять внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю, батько чи мати, що самотужки виховують малолітню дитину, можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій в рамках проекту єДопомога.
Про це йдеться у пресрелізі АТ «Укрпошта».
Для отримання виплат потрібно зареєструватися на платформі єДопомога https://aid.edopomoga.gov.ua/.
Причому наявність банківського рахунку не обов’язкова: при заповненні заяви на сайті потрібно просто вказати про відсутність IBAN і за умови прийняття рішення міжнародною організацією пенсіонери отримають свої грошові кошти у відділеннях Укрпошти.
Довідка Finance.ua:
- єДопомога — це платформа, створена з метою забезпечення всіх українців необхідною допомогою під час військової агресії. Завдяки їй кожен може дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або надати її іншим;
- із 31 травня на соціальній платформі єДопомога реалізована можливість подати заявку на отримання додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій;
- заявки можуть подати люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи.
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