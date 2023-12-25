Українці можуть отримати штрафи на Новий рік до 34 тис. грн — Finance.ua

Українці можуть отримати штрафи на Новий рік до 34 тис. грн Сьогодні 19:25 — Особисті фінанси

Українці можуть отримати штрафи на Новий рік до 34 тис. грн

від 51 грн до 34 тисяч грн. Проте наявні й випадки із термінами за ґратами. Про це Понад два десятка судових вироків через використання феєрверків знайдено у судовому реєстрі за допомогою пошуковика «Бабуся». У переважній більшості справ порушники отримали адміністративні покарання та сплатили штрафиПроте наявні й випадки із термінами за ґратами. Про це пише Опендатабот.

Щонайменше у 21 випадку українці отримали покарання за використання піротехніки, зокрема, салютів від початку повномасштабного вторгнення. Попри заборону, деякі громадяни продовжували користуватись піротехнічними засобами задля забавки.

За даними пошуковика по судовому реєстру «Бабуся», найчастіше святкували із феєрверками у Києві — 5 судових рішень. Друге місце антитопу розділили між собою Дніпропетровщина та Одещина — по 4 справи. Третє місце посідає Харківщина — 3 судових вироки.

Як карають за використання феєрверків у воєнний час?

Загалом за використання піротехніки в Україні під час війни карають штрафами, виправними роботами або ж ув’язненням.

У залежності від обставин та тяжкості порушення, суди призначали різні штрафи: від 54 грн до 34 000 грн. Варто зазначити, що, переважно, порушники забавлялись піротехнікою у стані алкогольного сп’яніння — цю обставину судді вважали обтяжувальною.

Найбільші штрафи виписали на Одещині та у Києві. А ось на Полтавщині за забавки з піротехнікою порушнику присудили 40 годин громадських робіт.

Один із випадків, коли порушника позбавили волі за використання піротехніки, стався в Одесі у лютому 2023 року. Чоловік, який вже мав «умовний» термін, вирішив запустити салюти. У результаті порушник потрапив за ґрати на 5 років та 3 місяці.

Ще у трьох випадках порушники отримали «умовні» покарання: два роки та рік з випробувальним терміном. В усіх справах салюти запускались під впливом алкоголю у людних місцях або ж навіть з вікна багатоповерхівки.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні було заборонено користуватись піротехнічними засобами, як-от салютами та феєрверками. А у листопаді 2023 року вступив у дію закон , який забороняє продаж та використання більшості піротехнічних виробів, з феєрверками включно.

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