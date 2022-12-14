Українці можуть отримати пенсію на касах супермаркетів — Finance.ua
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Українці можуть отримати пенсію на касах супермаркетів

Казна та Політика
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Українці на касах супермаркетів можуть зняти готівку зі своїх банківських карток, це також поширюється і на пенсійні виплати.
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі телемарафону.
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Він нагадав, що на сьогодні у багатьох населених пунктах нашої держави немає банківської інфраструктури. Тому міністерство працює над тим, щоб отримати пенсію можна було не лише у банках чи банкоматах, а й у точках обслуговування людей, таких як супермаркети.
«У системі АТБ та інших. При розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку... Ви можете у магазині, в якому обслуговуєтеся, купуючи, замовити до 6 тис. грн одноразову виплату коштів. І це відбувається без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни», — наголосив Музиченко.
Чиновник зазначив, що це лише додаткова можливість спростити процедуру переведення в готівку, особливо в період регулярних відключень світла, коли банкомати можуть перестати працювати в будь-який момент. Однак це не зобов’язує кожного пенсіонера переводити в готівку саме таким чином.
За словами заступника міністра, близько 11 млн українців зараз отримують пенсії (за віком, інвалідністю, вислугою років). Однак у міністерстві не відслідковують, чи є людина в Україні чи за кордоном. На отримання пенсії місцезнаходження не впливає.
Якщо людина отримує пенсійні виплати на банківський рахунок, вона має доступ до цих коштів у будь-якій точці світу. Нарахування на такий рахунок продовжуються.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

  • з 1 жовтня 2022 року в результаті проведених планових перерахунків зросли розміри пенсій у 2,8 млн пенсіонерів. Тим часом за певних обставин деякі українці мають право вийти на пенсію раніше на 10 років.
За матеріалами:
Українські Новини
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