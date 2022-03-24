Українці можуть обміняти готівкову гривню на євро у Словаччині — Finance.ua

Українці можуть обміняти готівкову гривню на євро у Словаччині

Вчора 10:01 — Валюта

Словацький банк Tatra Banka, який є дочірнім підприємством Raiffeisen Bank, пропонує українцям послугу обміну готівкових заощаджень у гривні на євро.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

«Ми хочемо полегшити їм приїзд до нашої країни і таким чином хоча б частково полегшити їхнє важке становище», — заявили в банку.

Така функція діє у банку з 22 березня.

Як обміняти кошти?

Для операції обміну українцям потрібен буде паспорт — громадянина України чи закордонний.

Для обміну треба звернутися у відділення Tatra Banka, яке надає цю послугу — вони працюють з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 15:00.

Tatra banka купує банкноти 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 грн.

Добовий ліміт на особу становить 250 євро.



Курс обміну при купівлі валюти станом на 9:00 24 березня становить 33,784 грн за один євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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