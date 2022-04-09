​Українці можуть не обмінювати водійські посвідчення в Польщі до кінця 2022 року — Finance.ua
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​Українці можуть не обмінювати водійські посвідчення в Польщі до кінця 2022 року

Вчора 15:29Особисті фінанси
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​Українці можуть не обмінювати водійські посвідчення в Польщі до кінця 2022 року​Українці можуть не обмінювати водійські посвідчення в Польщі до кінця 2022 року, freepik.com
Українці до кінця поточного року можуть не обмінювати посвідчення водія, навіть якщо закінчився термін дії.
Про це повідомляє Укравтопром.
Згідно з документом, який регулює особливості функціонування транспортної галузі Польщі, у зв’язку з воєнними діями в Україні (Dz.U. 2022 poz. 684) українці отримали ще одне послаблення — до кінця 2022 року вони можуть не обмінювати свої посвідчення водіїв.
Ця норма діє для всіх українських біженців в Польщі незалежно від того, який саме кордон вони перетнули.
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Громадянам України не потрібно обмінювати українські посвідчення водіїв, навіть якщо у період від початку війни, тобто від 24 лютого, і до 31 грудня 2022 року термін дії посвідчень закінчився.
Раніше іноземні посвідчення водія втрачали чинність у Польщі після 183 днів від моменту отримання водієм права на постійне або тимчасове проживання у країні. Тобто після перебування в Польщі понад пів року власник повинен був обміняти водійське посвідчення. Тепер ця норма теж скасовується.
Фактично права українських водіїв до кінця цього року прирівняли до польських прав. Якщо цю норму не змінять, то 2023 року українці також будуть нею користуватися.

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За матеріалами: Finance.ua
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