Українці масово скуповують генератори: чи може це спричинити дефіцит пального — Finance.ua

Українці масово скуповують генератори: чи може це спричинити дефіцит пального Сьогодні 21:43 — Енергетика

Українці масово скуповують генератори: чи може це спричинити дефіцит пального

Через масові атаки енергосистеми України українська влада дозволила населенню ввозити із закордону без сплати мита та ПДВ генератори чи зарядні станції. Їхня кількість щодня зростає, як і використання пального для їхньої роботи.

Наприкінці весни — початку літа в Україні виник дефіцит пального. Цьому посприяло знищення потужностей Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз, які обстріляла російська сторона. Майже все пальне Україна імпортувала з росії та білорусі. Після 24 лютого поставки припинилися.

Як розповів в коментарі 24 каналу Сергій Куюн, директор Консалтингової групи «А-95», зараз підстав говорити про те, що дефіцит пального може повторитись — немає. Адже країна переорієнтовувалася на нові ринки постачання — Європу.

«Чому був той дефіцит? Тому що в нас росіяни зруйнували 100% постачань, і відповідно у нас не було ні досвіду постачання з Європи, ні контрактів, ні транспорту. У європейців не було ресурсів під нас, тому що ніхто на нас не розраховував, бо нас ніколи не було на тому ринку. Зараз це все працює, в нас кількість бензовозів цьогоріч зросла більш ніж у три рази. У нас і залізниця працює нормально. Всі мають контракти. Всі знають, куди бігти й кому дзвонити. Тому я взагалі виключаю вірогідність якихось таких рецидивів в тій чи іншій формі», — заявив Куюн.

Геннадій Рябцев, член Експертної ради Міністерства енергетики, вважає формулювання про те, що дефіцит може виникнути через масове використання генераторів, некоректним.

Нестачі палива через більшу кількість генераторів виникнути не може, тому що всі генератори разом менше споживають палива, ніж одне велике аграрне підприємство, пояснює експерт.

Ціни на пальне у 2023

У жовтневому інфляційному звіті НБУ йде мова про те, що пальне продовжить дорожчати у 2023 році. Це відбуватиметься повільнішими темпами — до 20%.

З іншого боку — очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень зберігатиме ціни високими, повідомив Нацбанк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

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