«Українці їдуть»: уряд Польщі назвав кількість українських біженців в країні — Finance.ua
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«Українці їдуть»: уряд Польщі назвав кількість українських біженців в країні

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За даними уряду Польщі, зараз у цій країні проживає близько 1,3 мільйона біженців з України. «Згідно зі статистикою, останнім часом все більше людей повертається в Україну, вони залишають Польщу», — заявив заступник міністра внутрішніх справ Павел Сефернакер у середу «Польському радіо», пише uamedia.eu
Водночас влада спостерігає внутрішню міграцію українців у межах Польщі.
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Сефернакер сказав, що близько 600 000 українських біженців працездатного віку отримали особистий ідентифікаційний номер, що полегшує спілкування з владою та державною системою охорони здоров’я у Польщі. Понад 400 000 людей із цієї групи вже знайшли легальну роботу.
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Упродовж кількох місяців після початку війни росії проти України Польща прийняла дуже велику кількість біженців. У червні прем’єр-міністр Матеуш Моравецький говорив про більш ніж два мільйони людей, які знайшли захист у цій країні.
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За матеріалами:
Finance.ua
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