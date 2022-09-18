«Українці їдуть»: уряд Польщі назвав кількість українських біженців в країні — Finance.ua

«Українці їдуть»: уряд Польщі назвав кількість українських біженців в країні
За даними уряду Польщі, зараз у цій країні проживає близько 1,3 мільйона біженців з України. «Згідно зі статистикою, останнім часом все більше людей повертається в Україну, вони залишають Польщу», — заявив заступник міністра внутрішніх справ Павел Сефернакер у середу «Польському радіо», пише uamedia.eu
Водночас влада спостерігає внутрішню міграцію українців у межах Польщі.
Сефернакер сказав, що близько 600 000 українських біженців працездатного віку отримали особистий ідентифікаційний номер, що полегшує спілкування з владою та державною системою охорони здоров’я у Польщі. Понад 400 000 людей із цієї групи вже знайшли легальну роботу.
Упродовж кількох місяців після початку війни росії проти України Польща прийняла дуже велику кількість біженців. У червні прем’єр-міністр Матеуш Моравецький говорив про більш ніж два мільйони людей, які знайшли захист у цій країні.
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