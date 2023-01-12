Українці через "Дію" придбали військових облігацій на 250 млн гривень — Finance.ua

Українці через "Дію" придбали військових облігацій на 250 млн гривень Сьогодні 11:14 — Фондовий ринок

Українці через "Дію" придбали військових облігацій на 250 млн гривень

Українці купили через «Дію» понад 250 тисяч військових облігацій на загальну суму майже 250 млн гривень.

Про це повідомив у публікації міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, ці кошти направляють на закупку зброї, касок, бронежилетів, техніки та медикаментів для ЗСУ.

«Все для захисту життів військових та якнайшвидшої деокупації Донецька, Маріуполя, Севастополя, Енергодара й інших тимчасово окупованих міст», — написав Федоров.

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Нагадаємо, ще в лютому 2022 року уряд заявляв, що Україна випустить військових облігацій на суму 400 млрд гривень.

У зв’язку з військовим становищем, Державна казначейська служба разом з Мінфіном зробить перерозподіл коштів для фінансування посилення безпеки та оборони, необхідні першочергові заходи в умовах воєнного стану.

Також буде виділено додаткові кошти грошового забезпечення — для осіб рядового та керівного складу.

Військові облігації — боргові цінні папери (ОВДП), випущені урядом на фінансування Збройних Сил України. У 2014 році Україна вже випускала військові облігації.

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