Українці більше витрачають: що купують найчастіше під час війни — Finance.ua

Українці більше витрачають: що купують найчастіше під час війни Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Українці більше витрачають: що купують найчастіше під час війни

У липні український споживчий ринок майже повністю оговтався від падіння перших місяців війни. Кількість оплат картками покупок в у мережі POS-терміналів ПриватБанк у зросла за місяць на 5,9% до 199 млн транзакцій.

Про це йдеться у статистиці ПриватБанку.

За даними статистики розрахунків банківськими картками, обсяги сплачених безготівково товарів за місяць збільшилися на 7,7% до 48,4 млрд грн.

Що купували українці

Як зазначили в банку, у липні продовжили зростати витрати українців на харчі — оплати картками у продовольчих магазинах зросли на 9,7% до 24 млрд грн. Загалом купівля продуктів харчування становить понад 49% безготівкових витрат українців.

За місяць відчутно зросли карткові витрати на кафе та ресторани (19% до 3,4 млрд грн), покупки ліків (14,5% до 2,7 млрд грн), електроніки і побутової техніки (16% до 3,2 млрд грн) та витрати на пальне (12,1% до 2,3 млрд грн).

Зростання обсягів оплат картками у підприємств малого бізнесу зафіксовано на 10,8% до 27,1 млрд грн. Великі національні торгові мережі отримали безготівкових оплат на 11,6% більше, ніж у червні — 21,3 млрд грн. Загалом на сьогодні в мережі банку працює 203 тисячі POS-терміналів, за місяць їх побільшало на 6,7 тисяч.

Довідка Finance.ua:

За даними Нацбанку, розраховуючись картками за кордоном, найбільше коштів наші громадяни витрачали на:

17% — оплату в продуктових магазинах/супермаркетах;

11% — купівлю непродовольчих товарів;

8% — оплату готелів;

5% — операції на АЗС;

4% — розрахунки у закладах харчування.

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