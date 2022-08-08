Українці більше витрачають: що купують найчастіше під час війни — Finance.ua
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Українці більше витрачають: що купують найчастіше під час війни

Особисті фінанси
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Українці більше витрачають: що купують найчастіше під час війни
Українці більше витрачають: що купують найчастіше під час війни
У липні український споживчий ринок майже повністю оговтався від падіння перших місяців війни. Кількість оплат картками покупок в у мережі POS-терміналів ПриватБанку зросла за місяць на 5,9% до 199 млн транзакцій.
Про це йдеться у статистиці ПриватБанку.
За даними статистики розрахунків банківськими картками, обсяги сплачених безготівково товарів за місяць збільшилися на 7,7% до 48,4 млрд грн.

Що купували українці

  • Як зазначили в банку, у липні продовжили зростати витрати українців на харчі — оплати картками у продовольчих магазинах зросли на 9,7% до 24 млрд грн. Загалом купівля продуктів харчування становить понад 49% безготівкових витрат українців.
  • За місяць відчутно зросли карткові витрати на кафе та ресторани (19% до 3,4 млрд грн), покупки ліків (14,5% до 2,7 млрд грн), електроніки і побутової техніки (16% до 3,2 млрд грн) та витрати на пальне (12,1% до 2,3 млрд грн).
Зростання обсягів оплат картками у підприємств малого бізнесу зафіксовано на 10,8% до 27,1 млрд грн. Великі національні торгові мережі отримали безготівкових оплат на 11,6% більше, ніж у червні — 21,3 млрд грн. Загалом на сьогодні в мережі банку працює 203 тисячі POS-терміналів, за місяць їх побільшало на 6,7 тисяч.

Довідка Finance.ua:

За даними Нацбанку, розраховуючись картками за кордоном, найбільше коштів наші громадяни витрачали на:
  • 17% — оплату в продуктових магазинах/супермаркетах;
  • 11% — купівлю непродовольчих товарів;
  • 8% — оплату готелів;
  • 5% — операції на АЗС;
  • 4% — розрахунки у закладах харчування.
Обрати кредитну карту непросто. Зате правильно обрана карта стане незамінним помічником. Ми вирішили допомагати нашим читачам у пошуку таких помічників. Для цього створили спеціальний сервіс.

Сервіс для вибору кредитних карт

За матеріалами:
Finance.ua
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