Україна знизила експорт зерна на 39,5% — Finance.ua

Україна знизила експорт зерна на 39,5% Вчора 21:33 — Казна та Політика

Фактичні обсяги експорту Україною зерна з початку 2022/2023 маркетингового року (липень 2022 — червень 2023) станом на 25 липня становили 1,082 млн тонн, що на 39,5%, або на 0,705 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Вже експортовано 222 тис. тонн пшениці, 88 тис. тонн ячменю та 766 тис. тонн кукурудзи.

При цьому за вказаний період знизився експорт пшеничного борошна та борошна з інших культур у 3,3 рази, або на 6,3 тис. тонн, до 2,8 тис. тонн.

Як повідомляли Українськi Новини, експорт зерна планується розпочати цього тижня з морського торговельного порту «Чорноморськ» (Одеська область).

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив , що в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй та Туреччини 22 липня була підписана ініціатива про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

Фактичні обсяги експорту Україною зерна за підсумками 2021/2022 маркетингового року (липень 2021 — червень 2022) становили 48,508 млн тонн, що на 8,5%, або на 3,79 млн тонн більше, ніж минулого маркетингового року.

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