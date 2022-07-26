Україна знизила експорт зерна на 39,5% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна знизила експорт зерна на 39,5%

Казна та Політика
189
Фактичні обсяги експорту Україною зерна з початку 2022/2023 маркетингового року (липень 2022 — червень 2023) станом на 25 липня становили 1,082 млн тонн, що на 39,5%, або на 0,705 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.
Вже експортовано 222 тис. тонн пшениці, 88 тис. тонн ячменю та 766 тис. тонн кукурудзи.
При цьому за вказаний період знизився експорт пшеничного борошна та борошна з інших культур у 3,3 рази, або на 6,3 тис. тонн, до 2,8 тис. тонн.
Як повідомляли Українськi Новини, експорт зерна планується розпочати цього тижня з морського торговельного порту «Чорноморськ» (Одеська область).
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй та Туреччини 22 липня була підписана ініціатива про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.
Фактичні обсяги експорту Україною зерна за підсумками 2021/2022 маркетингового року (липень 2021 — червень 2022) становили 48,508 млн тонн, що на 8,5%, або на 3,79 млн тонн більше, ніж минулого маркетингового року.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.