Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні — Finance.ua

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Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні

Казна та Політика
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Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні
Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні
Україна виступила з пропозицією Польщі відкрити додатковий пункт пропуску порожнього вантажного автотранспорту.
Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.
За словами Висоцького, наразі обговорюється ідея відкриття хоча б одного додаткового пункту пропуску. Однак в перспективі Україна розраховує на відкриття декількох таких пунктів. Це дасть змогу прискорити рух вантажівок в обидва боки, та допоможе краще працювати як українським, так і польським перевізникам.
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Заступник міністра аграрної політики та продовольства також зауважив, що бачення України та Європейської Комісії щодо мітингів на польському кордоні збігається — він не відповідає заявленим цілям.
«Ми бачимо факти, коли гуманітарні вантажі не пропускаються. Тому йдеться про порушення базових міжнародних конвенцій у частині вільного пересування критичних товарів» — сказав Висоцький.
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Чиновник заявив, що даний аргумент буде також наведено на переговорах українського та польського уряду, які відбудуться в суботу.
Також Висоцький підтвердив, що блокада кордону завдала збитків українським експортерам, які змушені були для дотримання договорів про постачання товарів їхати через далекі обхідні шляхи.
«Сподіваємося, що в підсумку цей страйк завершиться, і сума втрат не сягне мільйонів євро», — резюмував чиновник.

Блокада кордону зі сторони Польщі

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