Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні — Finance.ua

Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні Вчора 20:01 — Казна та Політика

Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні

Україна виступила з пропозицією Польщі відкрити додатковий пункт пропуску порожнього вантажного автотранспорту.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.

За словами Висоцького, наразі обговорюється ідея відкриття хоча б одного додаткового пункту пропуску. Однак в перспективі Україна розраховує на відкриття декількох таких пунктів. Це дасть змогу прискорити рух вантажівок в обидва боки, та допоможе краще працювати як українським, так і польським перевізникам.

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Заступник міністра аграрної політики та продовольства також зауважив, що бачення України та Європейської Комісії щодо мітингів на польському кордоні збігається — він не відповідає заявленим цілям.

«Ми бачимо факти, коли гуманітарні вантажі не пропускаються. Тому йдеться про порушення базових міжнародних конвенцій у частині вільного пересування критичних товарів» — сказав Висоцький.

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Чиновник заявив, що даний аргумент буде також наведено на переговорах українського та польського уряду, які відбудуться в суботу.

Також Висоцький підтвердив, що блокада кордону завдала збитків українським експортерам, які змушені були для дотримання договорів про постачання товарів їхати через далекі обхідні шляхи.

«Сподіваємося, що в підсумку цей страйк завершиться, і сума втрат не сягне мільйонів євро», — резюмував чиновник.

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