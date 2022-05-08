Україна зможе отримати 1,5 мільярда доларів від Світового банку — Finance.ua
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Україна зможе отримати 1,5 мільярда доларів від Світового банку

Вчора 10:49Казна та Політика
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Україна зможе отримати 1,5 мільярда доларів від Світового банкуУкраїна зможе отримати 1,5 мільярда доларів від Світового банку
Кабінет Міністрів схвалив проєкт угод із інституціями Світового банку для залучення 1,5 млрд доларів, які спрямують на заробітні плати працівникам бюджетної сфери.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба Міністерства фінансів.
Уряд затвердив проєкти угод з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку (входять до Світового банку) щодо фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».
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У рамках цього проєкту Україна отримає позику у розмірі 1,492 млрд дол, які будуть спрямовані на підтримку державних органів та бюджетних установ освітньої сфери як на національному, так і регіональному рівнях. Цим коштом видатки державного бюджету на виплату заробітної плати будуть частково відшкодовані.
Крім того, як повідомив прем’єр Шмигаль, уряд затвердив угоду між Україною та Японією щодо кредиту від Японського агентства міжнародного співробітництва, яка передбачає залучення до 100 млн доларів на забезпечення пріоритетних видатків державного бюджету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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