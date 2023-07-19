Україна збільшила експорт згущеного молока на 35% — Finance.ua

Україна збільшила експорт згущеного молока на 35% Сьогодні 06:29 — Казна та Політика

У червні експортні поставки молока і вершків згущених з України у порівнянні з попереднім місяцем зросли до 3,86 тис. т (+35%).

Про це повідомляє Асоціація виробників молока з посиланням на дані статистики.

Зазначається, що виторг за цими товарами збільшився до $9,65 млн (+37%).

Близько 55% експорту згущенки прийшлося на країни-члени ЄС, 18% було відвантажено в Бангладеш і ряд країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, 14% - в Ізраїль, Саудівську Аравію, Ємен та інші країни Близького Сходу та Північної Африки, а 4% - в Молдову і Вірменію.

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