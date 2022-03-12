Україна збільшила добову можливість імпорту газу на західному кордоні до 54 млн кубометрів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Україна збільшила добову можливість імпорту газу на західному кордоні до 54 млн кубометрів

Вчора 19:37Енергетика
96
Україна збільшила добову можливість імпорту газу на західному кордоні до 54 млн кубометрівУкраїна збільшила добову можливість імпорту газу на західному кордоні до 54 млн кубометрів
На сьогоднішній день добова можливість імпортувати газ із західного кордону України становить 54 млн. кубометрів газу на добу.
Про це повідомив CEO «Оператора ГТС України» Сергій Макогон.
«З 2014 р. фактично єдиним гарантованим маршрутом імпорту газу була Словаччина з обсягом 27 млн кубометрів на добу. З дня проведення анбандлінгу 2020 року Оператор ГТС України взяв курс на створення можливостей для фізичного імпорту газу в Україну з Європи», — пояснив він.
Макогон уточнив, що з 1 січня 2022 року пропускну здатність було збільшено на 8 млн кубометрів на добу з боку Угорщини. З 4 березня з’явилися додаткові 15 млн кубометрів зі Словаччини, а з 6 березня Україна отримала можливість імпортувати понад 4 млн кубометрів газу з Польщі.
«На сьогодні добова можливість імпортувати газ становить понад 50 млн кубометрів газу на добу. Це майже вдвічі більше, ніж на початку 2020 року і можна порівняти з обсягом українського видобутку газу», — зазначив Макогон.
На його думку, цих потужностей цілком достатньо, щоб забезпечити імпорт газу з Європи до українських ПСГ до наступної зими 2022/23 рр. навіть за відсутності транзиту.
«Поки що працюємо над тим, щоб ці короткострокові розширені можливості для імпорту газу в Україну стали довгостроковими. Дякуємо партнерам з Eustream as, Gaz System SA та FGSZ за підтримку та співпрацю», — уточнив Макогон.
Нагадаємо, що імпорт природного газу з ЄС розпочався у 2014 році. Україна не купує газ безпосередньо у рф із 2015 року.
За матеріалами: The page
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.