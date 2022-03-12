Україна збільшила добову можливість імпорту газу на західному кордоні до 54 млн кубометрів — Finance.ua

Україна збільшила добову можливість імпорту газу на західному кордоні до 54 млн кубометрів

Вчора 19:37 — Енергетика

Україна збільшила добову можливість імпорту газу на західному кордоні до 54 млн кубометрів

На сьогоднішній день добова можливість імпортувати газ із західного кордону України становить 54 млн. кубометрів газу на добу.

Про це повідомив CEO «Оператора ГТС України» Сергій Макогон.

«З 2014 р. фактично єдиним гарантованим маршрутом імпорту газу була Словаччина з обсягом 27 млн кубометрів на добу. З дня проведення анбандлінгу 2020 року Оператор ГТС України взяв курс на створення можливостей для фізичного імпорту газу в Україну з Європи», — пояснив він.

Макогон уточнив, що з 1 січня 2022 року пропускну здатність було збільшено на 8 млн кубометрів на добу з боку Угорщини. З 4 березня з’явилися додаткові 15 млн кубометрів зі Словаччини, а з 6 березня Україна отримала можливість імпортувати понад 4 млн кубометрів газу з Польщі.

«На сьогодні добова можливість імпортувати газ становить понад 50 млн кубометрів газу на добу. Це майже вдвічі більше, ніж на початку 2020 року і можна порівняти з обсягом українського видобутку газу», — зазначив Макогон.

На його думку, цих потужностей цілком достатньо, щоб забезпечити імпорт газу з Європи до українських ПСГ до наступної зими 2022/23 рр. навіть за відсутності транзиту.

«Поки що працюємо над тим, щоб ці короткострокові розширені можливості для імпорту газу в Україну стали довгостроковими. Дякуємо партнерам з Eustream as, Gaz System SA та FGSZ за підтримку та співпрацю», — уточнив Макогон.

Нагадаємо, що імпорт природного газу з ЄС розпочався у 2014 році. Україна не купує газ безпосередньо у рф із 2015 року.

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